In den frühen Morgenstunden des Samstags fuhr ein 18-Jähriger mit einem Motorrad von Bubenreuth nach Igelsdorf. Am Ortseingang von Igelsdorf wollte er wohl wenden und stürzte wegen seiner Alkoholisierung. Des Weiteren ist der Gestürzte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Führen des Motorrads. Er wurde in die Unfallchirurgie nach Erlangen gebracht. Dort wurde anschließend auch die Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr , Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt. pol