Einer Polizeistreife ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in der Erlanger Innenstadt ein Mann aufgefallen, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Aufgrund der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen hielten die Beamten den 32-jährigen E-Sooter-Fahrer an. Wie sich herausstelle, hatte er keinen triftigen Grund, um nach 21 Uhr noch unterwegs zu sein.

Während der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,82 Promille an. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen.

Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erhielt der 32-Jährige auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung und muss alleine hierfür mit einem Bußgeld von bis zu 500 Euro rechnen. pol