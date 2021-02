Am Dienstag ist es im Landkreis Erlangen-Höchstadt gleich mehrfach zu betrügerischen Telefonanrufen gekommen. Die Täter gaben sich dabei als Arzt eines Nürnberger Klinikums oder auch als Familienangehörige in einer "finanziellen Notlage" aus. Bei den Telefonaten sollten letztlich ältere Personen um ihre Ersparnisse gebracht werden. In keinem der Fälle konnten die Betrüger ihre Absichten in die Tat umsetzen, da die potenziellen Opfer die Masche schnell durchschauten und die Polizei verständigten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Fachkommissariat. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf das Phänomen des "Enkeltrickbetrugs" hingewiesen. Für Fragen steht die Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193//63940 zur Verfügung. pol