Zwei große silberne Luftballons, die die Ziffern 2 und 5 darstellten, überreichten Kirchenpflegerin Tanja Schwägerl und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karola dos Reis Goncalves im nordpolnischen Swinemünde an der Ostsee. Grund dafür war das 25. Partnerschaftsjubiläum zwischen der Höchstadter St.-Georgspfarrei und der polnischen Pfarrgemeinde Seliger Michael Koczal in Swinemünde.

Die zweite Pfarreifahrt in diesem Jahr führte aus diesem Anlass erneut Menschen aus Höchstadt und Swinemünde zusammen. 15 Reisen wurden in den letzten 25 Jahren von beiden Pfarreien durchgeführt, um die Begegnung, den Austausch sowie ein weltkirchliches Gemeinschaftserlebnis und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu fördern. Einen kleinen Baustein zur Völkerverständigung beizusteuern, war eine der Absichten des Partnerschaftsvertrages.

Ein von der Höchstadter St.-Georgspfarrei als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellter Kreuzweg mit 14 Bildern vom Bamberger Künstler Adolf Riedhammer im Nazarenerstil des 19. Jahrhunderts ziert die nunmehr 22 Jahre alte Kirche der polnischen Gemeinde. Eine vom armenischen Künstler Viktor Avetisjan gefertigte Weihnachtskrippe schenkten die Höchstadter ihren Freunden 2011. Als eine Besonderheit, weil von Papst Benedikt in Rom gesegnet, kann die armenische Krippe ganzjährig in der Swinemünder Kirche angeschaut werden. In Stil und Ausdruck stellt sie eine Parallele zur ähnlich gestalteten und alljährlich viel bewunderten Krippe des gleichen armenischen Künstlers in der Stadtpfarrkirche dar.

An all das und an viele andere Begebenheiten der letzten 25 Jahre erinnerten Pfarrer Roman Garbicz und Stadtpfarrer Kilian Kemmer in ihren Ansprachen. Die Höchstadter Busreisegruppe stattete auch der langjährigen Urlaubsaushilfe ihrer Pfarrei in Stettin einen Besuch ab. Kaplan Gregor Jankowiak zeigte „seinen Freunden“ unter anderem die Kathedrale und das Schloss seiner Wirkungsstätte in Stettin. In Swinemünde stand die Begegnung mit den Menschen in einem gemeinsamen Gottesdienst und bei einem Festabend im Vordergrund. red