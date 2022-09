Auf Einladung von Landrätin Krystyna Kosmala besuchte Manfred Bachmayer, stellvertretender Landrat und Vorsitzender des Freundeskreises Erlangen-Höchstadt/Tarnowskie Góry, das Bergknappenfest „Gwarki“ im Partnerlandkreis in Polen. Als fränkischer Adliger nahm Manfred Bachmayer am traditionellen Festumzug in Tarnowskie Góry teil.

Im Gespräch mit Manfred Bachmayer machte Landrätin Krystyna Kosmala deutlich, dass ihr die Weiterentwicklung der Partnerschaft ein großes Anliegen sei. Der Austausch zwischen den Schulen soll nach der Corona-Zeit Fahrt aufnehmen. Im sportlichen Bereich wird es eine deutsch-polnische Radrundfahrt durch das Gebiet der Woiwodschaft Oberschlesien geben.

Der besondere Dank der Landrätin galt den Hilfslieferungen für ukrainische Flüchtlinge aus dem Partnerlandkreis Erlangen-Höchstadt im Frühjahr dieses Jahres. red