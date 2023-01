Doppelte Bestnoten gab es für die Diakonie Drei-Franken-Eck Aschbacher Tagespflege und die Diakoniestation Drei-Franken-Eck, die vom Medizinischen Dienst (MD) Bayern geprüft wurden.

Eine 1,0 für die pflegerischen Leistungen, eine 1,0 für die Dienstleistungen und Organisation und eine 1,0, die die Befragung der versorgten Patienten ergab: Die Diakoniestation Drei-Franken Eck bekam die Gesamtnote 1,0 bei der Prüfung durch den MD Bayern ausgestellt. Der ambulante Pflegedienst der Diakonie Bamberg-Forchheim versorgt 129 Menschen in und um Schlüsselfeld.

Zu ihm gehört außerdem die Tagespflege in Aschbach. Auch sie wurde jetzt vom MD Bayern genauestens in Augenschein genommen. Aus dem Prüfbericht: „Der Umgang mit den zu versorgenden Personen wurde als sehr freundlich, zugewandt und respektvoll wahrgenommen. In der Einrichtung besteht ein gut strukturiertes internes Qualitätsmanagement, das gezielt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ausgerichtet ist.“

Die Prüfer stellten demnach keine Auffälligkeiten oder Defizite bei ihrem Besuch der Einrichtung fest. „Dass das Team um Leiterin Tanja Ott gleich zweimal so hervorragende Ergebnisse bei den Prüfungen erhält, freut uns sehr“, sagte Christine Aßhoff, zuständige Abteilungsleiterin bei der Diakonie Bamberg-Forchheim, „es zeigt, dass unsere Mitarbeitenden mit ihrem Wissen und Engagement sich bestens für die Pflegebedürftigen und Senioren mit ihren Familien einsetzen.“

Die Diakoniestation werde sich laut Pressemitteilung nicht auf diesen guten Noten ausruhen, so Tanja Ott. Mit dem gerade entstehenden Neubau der Station in Schlüsselfeld, in den auch die Aschbacher Tagespflege nach Fertigstellung umziehen wird, entwickele sich das Team weiter. Ute Nickel