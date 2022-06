Ab Anfang Juli tourt das vom Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt initiierte Smile-Mobil durch den Landkreis. Es ist ein Spielmobil mit vielfältigen Angeboten für Groß und Klein, Jung und Alt.

Es hat insbesondere das Ziel, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzubringen und durch Spiel und Spaß in gegenseitigen Austausch zu kommen.

Zusätzlich sind einige Informationen zu Freizeit- und Beratungsangeboten für Familien mit an Bord. Neben Spiel- und Kreativangeboten ist auch eine kleine Hüpfburg mit im Angebot.

Wann ist das Mobil wo?

Das Smile-Mobil kommt kostenlos in die Gemeinden des Landkreises und kann unter der Woche an Nachmittagen und an Wochenenden ebenfalls für Veranstaltungen und Feste gebucht werden.

Hierfür wird eine gemeindliche Fläche mit vorhandenen Stromanschluss, zu Beispiel ein Spielplatz, ein Marktplatz oder ein Pausenhof benötigt. Ebenso möglich ist es, das Spielmobil auf die Fläche eines freien Trägers oder Sportvereins kommen zu lassen.

Rasenflächen sind vorteilhaft. Bei schlechtem Wetter steht ein Pavillon zur Verfügung.

Unterstützer gesucht

Für die Unterstützung des Projektes werden Ehrenamtliche aus den Gemeinden gesucht, die bereit wären, für Getränke und für Verkostung zu sorgen.

Auf der Internetseite des Kreisjugendrings sind weitere Informationen zu finden: www.kjr-erh.de. red