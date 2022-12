Der 58-jährige Pfarrer Bernhard Petry wurde am Montag von einem Wahlgremium aus Kirchenvorstand und Dekanatsausschuss auf Vorschlag des Landeskirchenrates als Pfarrer für Erlangen-Neustadt III in Verbindung mit der Dekansfunktion im Dekanatsbezirk Erlangen gewählt. Er wird sein Amt voraussichtlich im kommenden Mai antreten.

Gelungene Besetzung

„Meine Frau und ich ziehen gerne noch einmal nach Erlangen . Die Rahmenbedingungen unserer Arbeit werden herausfordernder. Mit den Menschen in der Stadt und den Regionen dann weiterhin eine ausstrahlungsstarke Kirche zu gestalten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich nehme sie gerne an und danke dem Landeskirchenrat und dem Wahlgremium für das Vertrauen. Ich freue mich darauf, die Entwicklungsprozesse, die dafür notwendig sind, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen achtsam zu begleiten und konsequent umzusetzen, was wir uns in den Gremien vornehmen werden“, so Petry am Wahlabend.

Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern freue sich, dass man mit Petry „einen so vielseitigen Theologen für den großen und facettenreichen Dekanatsbezirk Erlangen “ gewinnen konnte. Der in Erlangen promovierte Pfarrer , Sozialmanager und Organisationsberater Petry verfügt über große Leitungserfahrung in ganz unterschiedlichen Feldern.

Ein großer Erfahrungsschatz

Petrys bisherige Stationen waren u. a.: Gründung der Diakonischen Akademie Rummelsberg und des Wichern-Instituts für diakonische Praxisforschung und Konzeptentwicklung, Leitender Schulstiftungsdirektor und Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Schulstiftung in Bayern sowie Vorstand für Bildung bei Diakoneo. Aus der langjährigen Arbeit als Studienleiter an der Gemeindeakademie der Evang.-Luth. Kirche in Bayern bringt Petry jede Menge Prozesserfahrung mit, die für die Dekanatsentwicklung in den kommenden Jahren eine große Bereicherung sein wird. Gemeindepfarrstellen in München und Leinburg-Entenberg runden sein umfangreiches Erfahrungsprofil ab. Bernhard Petry ist verheiratet mit Pfarrerin Gudrun Scheiner-Petry und hat zwei erwachsene Töchter.

Das Dekanat Erlangen umfasst 31 Kirchengemeinden in drei Regionen mit insgesamt rund 68.000 Gemeindegliedern. Petry tritt die Nachfolge von Peter Huschke an, der am 30. April in den Ruhestand verabschiedet wird. Er wird mit seinem Stellenantritt das Leitungsteam des Dekanats Erlangen komplettieren, das neben ihm in der Region Mitte außerdem die Dekane in den Regionen Ost und West – Pfarrerin Gerhild Rüger, Pfarrerin Karola Schürrle und Pfarrer Oliver Schürrle in Stellenteilung – umfasst. red