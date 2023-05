Auch in diesem Jahr hat der Heimatverein Weisendorf sein Jahrbuch herausgebracht und gibt es an die Vereinsmitglieder ab. Das Werk mit 184 Seiten beleuchtet unterschiedliche Facetten des Marktes Weisendorf und der Umgebung.

Josef Wirtz liefert passend zur Ausstellung im Weisendorfer Museum einen Bericht zum Limes in Mittelfranken, den er sich im Jahr 2020 „erwanderte“. Gotthard Lohmaier widmet einen Beitrag der frühreifen Erkenntnis, dass das Handwerk keinesfalls nur „goldenen Boden" hat. Während seiner Schulzeit in den 1950er Jahren musste ein Handwerkssohn feststellen, dass Kinder für einen Streich in der Schule noch gezüchtigt wurden.

Ein weiterer Aufsatz mit dem Titel „In Kriegsgefangenschaft“ beschreibt die Erlebnisse von Karl Ernst Stimpfig, beginnend mit der Kriegsgefangenschaft bei Livorno über die Kriegsgefangenenlager in den Vereinigten Staaten von Amerika zu Belgien und Großbritannien. Dort beschäftigte sich der spätere Realschulrektor mit Lesen, Zeichnen und Naturbetrachtung.

Eine bunte Sammlung

In „Gegen das Vergessen! – Herzogenauracher Zivilcourage im NS-Staat“ beschreibt Gotthard Lohmaier die Herzogenauracherin Ursula Härter, die sich im Konsumverein engagierte und auch Funktionärin im SPD-Ortsverein war. Dadurch geriet sie frühzeitig ins Visier der NS-Machthaber.

Heimatvereinsvorsitzende Günter Rath fasste das Vereinsjahr 2022 zusammen und thematisierte die Vereinsnachrichten. Udo Schwesig schilderte die Geschichte der Teufelsfahrt vom Urberg in Gedichtform.

Kreisheimatpfleger Manfred Welker reflektierte in seinem Beitrag das Jahr 1923 mit dem Höhepunkt der Inflation. Ein weiterer Aufsatz aus seiner Feder ist dem „Wurstkratzen“ gewidmet, einem verlorengegangenen Brauch. Manfred Welker