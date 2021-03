In der zurückliegenden Woche (Kalenderwoche 11) wurden in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt insgesamt 5774 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 1171 Impfungen (594 Erstimpfung/577 Zweitimpfung) an Personal in Kliniken in Stadt und Landkreis. 787 Impfungen wurden in Senioreneinrichtungen verabreicht (221/566).

Gemeinsames Impfzentrum

Mit Termin wurden in der vergangenen Woche 3816 Bürger sowie Rettungskräfte und Ärzte mit Covid-19-Kontakt bzw. mobile Pflegedienste direkt im Impfzentrum in der Sedanstraße geimpft (3238/ 578). Insgesamt wurde seit Beginn 46 513 Personen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt die Schutzimpfung verabreicht.

Im ehemaligen Intersport Eisert

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße). Aktuelle Informationen gibt es ebenfalls im Internet auf der Homepage www.erlangen.de/impfzentrum. red