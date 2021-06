Nachdem er von einer Polizeistreife das Signal zum Anhalten bekommen hatte, versuchte ein 38-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in Uehlfeld der Kontrolle zu entgehen, indem er beschleunigt auf den Parkplatz eines Einkaufscenters fuhr. Dort verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte damit gegen einen Zaun, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits vor Jahren entzogen worden. Ferner zeigte der 38-Jährige drogenkonsumtypische Ausfallerscheinungen, so dass auch ein Drogentest durchgeführt wurde, der positiv verlief. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wurde sowohl gegen ihn als auch gegen den 30-jährigen Fahrzeughalter eingeleitet. pol