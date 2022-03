Am zweiten Fastensonntag konnten nach dem Pfarrgottesdienst in der Herzogenauracher Pfarrkirche Sankt Otto die Besucher Benefizbrote erwerben. Der Teig wird von der Bäckerei Polster geknetet, vor dem Backen wird ein Kreuz aus Mehl auf die Brote gestaubt. Die Benefizaktion findet in der Fastenzeit in allen Herzogenauracher Pfarreien seit 2015 statt und ist inzwischen auf den Seelsorgebereich Aurach-Seebachgrund ausgedehnt. Von jedem verkauften Brot geht ein Euro zur Verhinderung einer Hungersnot an die Herzogenauracher Partnerstadt Kaya in Burkina Faso. Angeboten wird das Brot auch nach den Gottesdiensten an folgenden Sonntagen: 20. März Geburt Mariens, Hannberg, 27. März Sankt Michael Großenseebach, 3. April St. Marien Haundorf und 10. April Sankt Maria Magdalena , Herzogenaurach . maw