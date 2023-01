Am Sonntagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer auf der A3 einen Schlangenlinienfahrer, der seine Geschwindigkeit mehrfach, teils bis zum Stillstand, reduzierte. Das berichtet die Polizei .

Gegen 16 Uhr war der 44-jährige Fahrer aus dem Raum Nürnberg mit seinem VW Golf auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Geiselwind gefährdete er durch Schlangenlinienfahren und grundlose Vollbremsungen, die zum Teil bis zum Stillstand führten, andere Verkehrsteilnehmer , die durch diese Fahrweise zum Ausweichen und gefährlichen Bremsmanövern gezwungen wurden.

Des Weiteren streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die Außenleitplanke und fuhr nach deren Beschädigung einfach weiter. An der Ausfahrt Geiselwind zog er unvermittelt vom mittleren Fahrstreifen der Hauptfahrbahn auf den Ausfädelungsfahrstreifen. Auf diesem fuhr er jedoch, statt abzubiegen, geradeaus weiter in den Baustellenbereich und demolierte fünf Warnbaken, welche zum Teil auf die Hauptfahrbahn geschleudert wurden. Nach wenigen Minuten setzte er seine Fahrt in Richtung Frankfurt fort. Bei Wiesentheid wurde er von der Verkehrspolizei Biebelried auf einen Parkplatz geleitet. Beim Fahrer wurden drogen- und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen wahrgenommen. Dem Mann steht nun ein Strafverfahren ins Haus. Zeugen und Verkehrsteilnehmer , die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried unter Telefon 09302/9100 zu melden. pol