Am Samstag, 3. Juli (Einlass 18 Uhr/Beginn 19.30 Uhr) gastiert der Comedian Bembers mit seiner Jubiläumsshow „An der Spitze der Nahrungskette“ in der Kulturfabrik in Höchstadt. Der laut Pressemitteilung „Commander der Geschichtenerzählerei“ feiert ein „Best of 2.0 - Just killers – no fillers!“ live auf den Bühnen der Republik . Bembers hat nach eigenen Angaben in zehn Jahren die Höhe der Gürtellinie in der deutschen Comedy-Szene neu definiert und präsentiert gekonnt gesetzte Tiefschläge aus seinen letzten vier Soloprogrammen. Authentisch und erlebnisorientiert verschiebt Bembers die Perspektiven vorgefertigter Sichtweisen. Zwischen den Zeilen versteckt sich allerdings immer mit ein Stückchen Wahrheit , verpackt in ein Augenzwinkern und der Kunst, auch über sich selbst zu lachen. Tickets zum Preis von 28 Euro gibt es beim Zigarrenhaus Riegler, in der Kulturfabrik Höchstadt, im Brauhaus Höchstadt oder jeder bekannten Vorverkaufsstelle. Foto: PR/Cristopher Civitillo