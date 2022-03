Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter an einem in der Karl-Bröger-Straße geparkten Fahrzeug. Am Freitagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr verkratzte der Täter die Beifahrerseite des geparkten Autos auf einer Länge von etwa 1,5 Meter mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise an die Polizeiinspektion Herzogenaurach . pol