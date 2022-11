Eine vom Termin her späte Kerwa im Jahreslauf wird in Ailsbach begangen, einem Ortsteil von Lonnerstadt. Getragen wird die Veranstaltung von der Dorfgemeinschaft Hirtenhaus Ailsbach mit ihrem Vorsitzenden Sascha Link.

In Ailsbach leben rund 300 Einwohner, davon sind etwa 215 Mitglieder in der Dorfgemeinschaft Hirtenhaus Ailsbach . Wenn es darum geht, die Kerwa auszurichten, dann helfen hier alle zusammen.

Zunächst galt es, um das Hirtenhaus ein Zelt aufzustellen, um die Gäste für ihren Besuch gut unterzubringen. Erst vor einem Jahr konnte die Küche modernisiert werden. Das war auch wichtig, um die zahlreichen Gäste versorgen zu können, die zur Kerwa nach Ailsbach kommen. So gab es am Kerwasfreitag für die Gäste Bohnakern und Klöß, ein typisch fränkisches Gericht, das nicht mehr zu häufig angeboten wird und daher viele Liebhaber findet. Aus dem Zapfhahn fließt Bier von der Brauerei Friedel aus Zentbechhofen, die auch für kleinere Kerwas eine Komplettlösung mit zahlreichen Getränken in Verbindung mit einem Kühlwagen anbietet.

Die Aktiven trafen sich bereits am Samstag morgen zum Arbeitsdienst am Hirtenhaus. Um 13 Uhr wurde zum Baumholen in den Wald gefahren. Zur Stärkung für die Truppe brachte Sascha Link für die durstigen Kehlen Getränke dorthin. Dort, im Ailsbacher Gemeindewald, fällte Karl Heinz Stumpf einen 25-Meter-Baum, der dann von Alex Schatz und einem Fendt Farmer 2 mit dem Kennzeichen HÖS AS 28 eingeholt wurde. In Ailsbach angekommen, wurde der Baum mit bunten Bändern geschmückt und unter dem Kommando von Karl Heinz Stumpf mit vereinten Kräften ins Lot gebracht. Außerdem wurde am Platz vor dem Hirtenhaus ein Kinderkerwasbaum aufgestellt.

Am Abend sorgte Gerald Warter aus Röttenbach mit seiner Musik für eine gute Stimmung. Als Mittagstisch gab es am Sonntag Spanferkelrollbraten, den Johannes Herzog bereits am Samstag im Ofen vorbereitet hatte, mit Kloß und Wirsing. Natürlich konnten auch gebackene Karpfen, Schnitzel, Bratwürste sowie Pommes geordert werden. Die gute Akzeptanz gab den Engagierten recht, so dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Kerwa in Ailsbach geben wird.