An den Adidas-Standorten in Herzogenaurach , Scheinfeld und Rieste haben am Freitagmorgen die ersten Coronaschutz-Impfungen stattgefunden. Seit Montag können sich die Adidas-Mitarbeiter in Deutschland für eine Impfung registrieren, die ersten Termine waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Für die erste Woche stehen insgesamt mehr als 1000 Impfstoff-Dosen zur Verfügung, teilt das Unternehmen mit.

An drei Standorten hat Adidas bereits vor einigen Wochen Impfstraßen eingerichtet. In der Zentrale in Herzogenaurach nahmen die zwei Impfstraßen am Freitag ihren Betrieb auf. Zum Start sollen dort täglich mindestens 140 Beschäftigte geimpft werden. In seiner Zentrale beschäftigt Adidas mehr als 5300 Mitarbeiter. Am Produktionsstandort in Scheinfeld werden die dort und im benachbarten Logistikzentrum in Uffenheim tätigen insgesamt knapp 800 Beschäftigten geimpft. red