Neuebersbach — „Ich verspreche Euch, es wird nicht regnen“, sagte Kleinweisachs Pfarrer Georg Salzbrenner seinen 90 Kirchgängern kürzlich bei einem Gottesdienst. Er konnte sein Wort halten, vor allem, weil er nichts über die manchmal starken Böen oder frischen Temperaturen im Freien am Pirkachshofanger gesagt hat. Jedes Jahr im August treffen sich die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Kleinweisach , Pretzdorf, Altershausen und Münchsteinach in diesem Münchsteinacher Ortsteil, um ihren Begegnungsgottesdienst zu feiern. Mit dabei im Grünen sind Geistliche und Posaunenchöre . Pfarrer Georg Salzbrenner aus Kleinweisach und Lektor Gerhard Diller aus Münchsteinach veranstalteten den Gottesdienst. Seit mehr als einem Jahr ist die Pfarrerposition in Münchsteinach vakant. Chorleiter Hans Loscher aus Münchsteinach dirigierte die Posaunenchöre aus Kleinweisach und Münchsteinach.