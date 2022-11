Die Regierungsvizepräsidentin Birgit Riesner überreichte die Prüfungszeugnisse mit Glückwünschen und einem Blumengruß an die Absolventinnen und Absolventen des dualen Studiums in der dritten Qualifikationsebene (vormals gehobener Dienst) der allgemeinen inneren Verwaltung in Mittelfranken. Die insgesamt zwölf ausgebildeten Verwaltungswirte sind inzwischen bei der Regierung von Mittelfranken oder bei einem der mittelfränkischen Landratsämter in das Berufsleben gestartet.

„Die Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung ist sehr vielfältig und vor allem auch wichtig und sinnvoll für die Allgemeinheit“, betonte die Regierungsvizepräsidentin und freute sich, „trotz des branchenübergreifenden Fachkräftemangels und des pandemiebedingten Wechsels von Präsenzunterricht und Homeschooling auch in diesem Jahr wieder eine zweistellige Zahl an Absolventen in Ansbach beglückwünschen zu können“.

Das duale Studium für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene unterteilt sich in 21 Monate Fachstudium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Hof. Hinzu kommen 15 Monate Berufspraktikum bei einem mittelfränkischen Landratsamt und der Regierung von Mittelfranken, auch ein Auslandsaufenthalt ist möglich. Die Ausbildung schließt mit dem Erwerb des Diplomgrades „Diplom-Verwaltungswirt/in (FH)“ ab. red