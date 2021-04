Wenn alles gut läuft, soll das neue Baugebiet „Schmidsleiten II“ schon im Herbst Baureife haben. Wie Bürgermeister Helmut Lottes mitteilte, beginnen in der nächsten Woche die Erschließungsarbeiten. Als erste Maßnahmen stehen die Wasser- und Abwasserleitungen an. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung seien die Straßenbauarbeiten vergeben worden. Damit sei die Firma Dienstbier aus Markt Erlbach zum Angebotspreis von rund 580 000 Euro beauftragt worden. Insgesamt werden in dem neuen Bauquartier 19 Parzellen ausgewiesen. 17 Grundstücke sind für die Bebauung mit Einfamilienhäusern vorgesehen. Auf zwei Grundstücken sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Für die Baugrundstücke gibt es laut Bürgermeister bereits viele Interessenten. See