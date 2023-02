Das Bebauungsplanverfahren für den „Bürgerenergiesolarpark Mühlhausen “ ist in der Sitzung am Dienstag als Satzung beschlossen worden. Parallel dazu wurde der Flächennutzungsplan geändert.

Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche wurde geändert und als „Sondergebiet mit Zweckbestimmung Photovoltaik“ ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan geht jetzt zur Genehmigung an das Landratsamt.

Zuvor galt es, die in der erneuten Beteiligungsrunde eingegangenen Stellungnahmen für die beiden Verfahren abzuwägen − wobei die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange für die beiden Planverfahren in den Aussagen praktisch gleich waren.

Von den Bürgern waren keine Stellungnahmen oder Bedenken eingegangen.

Was nicht verwundert, denn der Solarpark südlich des Motocrossgeländes war in Mühlhausen , das sich als Energiegemeinde versteht, nie ein kritisches Thema.

Plangebiet verkleinern

Allerdings hatten die Behörden schon mit der zweiten Auslegung gefordert, das Plangebiet von gut 19 Hektar auf 17 Hektar zu verkleinern.

Grund dafür war, dass sich ein Teilbereich im Nordosten des Plangebiets mit dem Vorranggebiet für Windkraft überschneidet. Aus diesem Grund dürfe die kleine Ecke nicht mit Photovoltaik überbaut werden.

Kurz diskutiert wurde in der Sitzung lediglich über die Stellungnahmen des Amts für Landwirtschaft und Forsten. Im Bereich Landwirtschaft wurde besonders auf den Verlust von „Kulturflächen“ in einer Größe von 17 Hektar durch den Bau des Solarparks hingewiesen. Im Interesse der regionalen Produktion sei der Verlust an Anbauflächen „auf das unbedingt notwendige Maß“ zu begrenzen, heißt es in der Stellungnahme.

Bedenken aus forstlicher Sicht wurden von der Behörde ebenfalls geäußert. Der Abstand des geplanten Solarparks zum benachbarten Waldbestand betrage weniger als 30 Meter. Somit liege das Plangebiet „im Fallbereich“ des Waldbestandes.

Für den Solarpark sei daher eine potenzielle Gefährdung durch umstürzende Bäume und herabfallende Äste gegeben. Zudem wird angemerkt, dass sich für die angrenzenden Waldbesitzer Mehrbelastungen durch den Solarpark ergeben. Die Behörde nennt unter anderem erhöhten Sicherheitsaufwand bei grenznahen Baumfällungen, regelmäßige Sicherheitsbegehungen wegen erhöhter Verkehrssicherungspflicht, wie auch ein höheres Haftungsrisiko bei etwaigen Sach- oder Personenschäden. Die Waldbesitzer sollten auf diese Mehrbelastungen hingewiesen werden, erklärte das Amt.

Ernte wird abgewartet

Wie vom Projektentwicklungsbüro zu erfahren war, ist geplant, mit dem Bau der Anlage im Herbst/Winter dieses Jahres zu beginnen. Auf jeden Fall soll die diesjährige Ernte auf der bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche noch abgewartet werden.