Mit einem Richtfest konnten jetzt die Bastelwerkstatt und der Geräteschuppen von den Kindern der „Naturraum“-Mittagsbetreuung in Hemhofen in Betrieb genommen werden. Gestemmt werden konnte die Investition dank einer von der Sparkasse initiierten Spendenaktion. „Der Raum bietet eine großartige Möglichkeit, verschiedene Werkstoffe und deren Verwendungsvariationen erleb- und begreifbar machen zu können“, so Leiterin Marlen Richter. Eine Lob gelte dem Team des gemeindlichen Bauhofs , welches mit großer Sorgfalt die Werkstatt baute und viele Wünsche umsetzen konnte. Foto: Thomas Schöbel