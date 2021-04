Auch in Falken­dorf wurde die Bus­haltestelle in der Orts­mitte in Fahrt­richtung Herzogenaurach barriere­frei fertiggestellt. Bereits zum Jahresende konnte in Münchaurach die Haltestelle „Apotheke“ angefahren werden und die Fertigstellung war auch für Falken­dorf geplant.

„Bereits 2018 wurde mit der Planung der zwei Bus­haltestellen begonnen, und es konnte mit der Regierung die Kosten­aufteilung zwischen der Gemeinde Aurachtal und dem Staatlichen Bau­amt abgeklärt werden“, sagt Bürgermeister Klaus Schumann (ÜWB).

Zudem waren Abstimmungsgespräche mit dem Land­kreis Erlangen-Höchstadt und dem Straßenbauamt wegen der einseitigen Sperrung erforderlich. Vor der Fertigstellung in Falken­dorf traten unvorhergesehene Schwierigkeiten auf: Auf dem Platz der Haltestelle hatte früher ein kleines landwirtschaftliches Anwesen gestanden. Bei Erneuerung der Haltestelle stieß die beauftragte Firma Zollhöfer auf den früheren Keller des Bauern­hauses und der musste natürlich beseitigt werden, dazu kam dann im Winter der Frost. Deshalb verzögerte sich die Fertigstellung bis jetzt.

Für den barriere­freien Umbau der Bus­haltestellen musste die Gemeinde rund 165 000 Euro zahlen. Die Kosten setzen sich zusammen aus den Umbaumaßnahmen, bei denen auch die Straßenentwässerung und die Bordstein­anlage geändert sowie der Gehweg erneuert werden musste. Außerdem wurden taktile Platten (Leit­system) verlegt und die Straßenbeleuchtung versetzt. Dazu kamen noch Maßnahmen an der Straße sowie ein Fahrrad­abstellplatz für das Wartehäuschen. sae