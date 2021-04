Die Erlanger Polizei nahm am vergangenen Samstag zwei Diebstähle in Geschäften auf, bei denen die Geschädigten durch die Täterinnen abgelenkt worden waren. Kurz vor 12 Uhr hatte eine unbekannte Frau ein Friseurgeschäft in der Innenstadt betreten. Zunächst täuschte sie Kaufinteresse vor und erwarb Waren im Wert von rund 15 Euro. Diese bezahlte sie mit einem 100-Euro-Schein. Nachdem die Ladenbesitzerin das Restgeld herausgegeben hatte, verließ die Frau das Geschäft. Bei Geschäftsschluss stellte die Inhaberin fest, dass ein unbekannter Täter mehrere 100 Euro aus einer Geldtasche gestohlen hatte. Unter Verdacht steht die Frau, die durch den Wechselvorgang genaue Kenntnis erlangt hatte, wo die Geschäftsinhaberin ihre Geldtasche verwahrte.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in unmittelbarer Nähe in einer Boutique. Hier hatte die Geschädigte ihre Handtasche kurze Zeit unbeaufsichtigt im Laden abgestellt. Ihr fiel eine Kundin auf, die sich kurzzeitig im Geschäft aufhielt, aber nichts kaufte. Später stellte die Geschädigte fest, dass ein Unbekannter eine Mappe mit Bargeld und Ausweispapieren sowie einem Handy aus der Handtasche entwendet hatte.

Im ersten Fall liegt nur eine vage Beschreibung vor, da die vermeintliche Täterin ein Kopftuch und eine Maske trug. Im zweiten Fall wird die Täterin wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre alt, 1,60 Meter groß, dick, rot-orange gefärbte Haare; bekleidet war die Frau mit einer pinkfarbenen Jogginghose. Auffällig an ihr war, dass sie künstliche Fingernägel hatte, jeder einzelne mit einer Perle besetzt. pol