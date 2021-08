Für hervorragende Ergebnisse in der Abschlussprüfung sind fünf junge Bankkaufleute der VR-Bank Erlangen-Höchstadt- Herzogenaurach eG in einer kleinen Feierstunde geehrt worden.

Besondere Leistungen verdienen auch besondere Ehrungen – normalerweise: Coronabedingt aber mussten die fünf neuen „VR-Banker“ auf die Präsenzveranstaltung der Akademie Bayerischer Genossenschaften und des Genossenschaftsverbandes Bayern verzichten. „Dennoch wollte die VR-Bank in einer pandemiegerechten Feierstunde zeigen, dass wir uns mit den frisch gebackenen Bankkaufleuten über die bayernweit exzellenten Prüfungsergebnisse freuen“, so Personalvorstand Hans-Peter Lechner, der mit Ausbildungsleiterin Anja Engelmann die Ehrenurkunden überreichte.

„Zu den besten Absolventinnen und Absolventen in Bayern zu zählen, das wurde durch berufliche und schulische Einschränkungen in der Corona-Zeit nochmals erschwert“, ergänzte Engelmann anerkennend. Nach Tipps befragt, um solche Spitzenergebnisse zu erzielen, waren sich die Jungbanker einig: Wenn man liebe, was man tue, ließen sich die angepeilten Ziele auch leichter erreichen. Auch von einem angestaubten Bankerimage zu sprechen, löst bei allen fünf Widerspruch aus: Innerbetrieblich seien gerade viele Innovationen erlebbar. Und als Berater träfe man auf derart unterschiedliche Kundencharaktere, dass man täglich auch auf Unvorhergesehenes reagieren müsse. red