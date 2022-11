Die Filiale der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach zieht wieder zurück an den früheren Standort . Nach Fertigstellung der neuen Geschäftsstelle am Standort in der Schallershofer Straße sind die vereinigten Geschäftsstellen aus der Möhrendorfer und Schallershofer Straße in das Gebäude eingezogen. Daher fand nun eine Eröffnungsfeier statt. Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, erklärte: „Das Konzept der am Jahresanfang eröffneten Geschäftsstelle Paul Carré war Vorbild für diesen Neubau. Unsere Erfahrungen und die Resonanz der Bevölkerung auf das neuartige Konzept sind sehr positiv.“ Alle Arbeitsplätze in der Filiale haben Sichtverbindung nach außen beziehungsweise sind mit Tageslicht versorgt. Selbiges gilt auch für die Beraterbüros. Mit dem neuen Gebäude und der neuen Geschäftsstelle setzt die Sparkasse laut Pressemitteilung zudem auf Nachhaltigkeit. „Selbstverständlich wurde dieser Neubau unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erstellt und wird größtenteils mit regenerativen Energien wie Erdwärme und Photovoltaik versorgt“, fügte Johannes von Hebel hinzu. So könne der CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem gleich großen Gebäude um circa 75 Prozent reduziert werden. Zudem wurde die Barrierefreiheit im Gebäude berücksichtigt.

Durch eine Lüftungsanlage würden auch die Innenraumluftqualität sowie der thermische Komfort gesteigert. Das Gebäude wurde durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert. red