Auch in Pandemiezeiten suchen Betrüger nach Opfern. Aktuell häufen sich in der Region Betrugsanrufe, um von Bankkunden sensible Kontodaten zu erfragen. Christian Decker, Leiter Kundendialogcenter der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, informiert und gibt Tipps, wie die Betrugsfalle zu umgehen ist.

Die Täter würden sich dreist als Bankmitarbeiter ausgeben und dabei noch eine ganz plausible Telefonnummer erscheinen lassen, warnt Decker in einer Pressemitteilung der Bank. Sie bezögen sich auf Filialschließungen und behaupteten, dass neue Girokarten ausgeben werden und zu diesem Zweck telefonisch Kunden- und Kontodaten abgeglichen werden müssten. Manche Betrüger würden aber auch zusätzlich Beratertermine vereinbaren, um die Kunden in Sicherheit zu wiegen. Aber auch hier sei die Absicht, durch geschicktes Fragen an sensible Daten zu gelangen.

Keine Datenabfrage per Telefon

"Kein Mitarbeiter unserer Bank wird Kunden anrufen, um Daten abzufragen oder abzugleichen. Da sollten alle Alarmglocken schrillen", klärt Decker auf. Daten ermitteln - das geschähe immer nur im persönlichen Gespräch, in schriftlicher Form oder auf dem gesicherten Online-Weg. Wenn den Mitarbeitern der VR-Bank bei eingehenden Telefonaten Zweifel an der Identität des Anrufers kämen, würden sie in der momentanen Situation unter der hinterlegten Telefonnummer zurückrufen. Diese Vorgehensweise rät Decker auch den Bankkunden : "Beenden Sie bei einem mysteriösen Anruf das Telefonat sofort und rufen Sie selbst in der Bank an, um sich zu vergewissern."

Wer trotzdem Opfer eines Betrugsfalls geworden ist, dem gibt Decker diesen Tipp: Umgehend den Berater oder das Kundendialogcenter anrufen, vorsorglich Konto-Karten sperren lassen und täglich die Kontoumsätze überprüfen. red