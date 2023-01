Neues Jahr, neuer Anlauf: Die massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind Vergangenheit. „Nachdem uns das ,böse C’ unseren letzten Termin verhagelt hat, holen wir unseren Workshop nach“, schreibt Manuela Haspel von der Baiersdorfer Gospelgruppe. „Gospel Voices Reloaded 2.0“ nennt sich das Programm, für das man sich nun anmelden kann. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Der neue Chorleiter der „Gospel Voices“, Wolfgang Ismaier, wird mit dem Chor einige Stücke erarbeiten und so allen Teilnehmern einen Eindruck vom Singen in einem Chor vermitteln, heißt es in der Information weiter. Und: „Der Spaß kommt dabei ganz sicher nicht zu kurz“.

Der neue Termin für den Workshop ist am Samstag, 21. Januar, von 14 bis 18 Uhr und findet im Saal des Pfarrheimes in der Katholischen Kirche St. Josef in Baiersdorf , Forchheimer Straße 25 statt.

Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro und fürs leibliche Wohl ist an diesem Nachmittag gesorgt, wird berichtet.

Manuela Haspel appelliert an alle Interessierten: „Also lasst Euch darauf ein.“ Anmeldungen sind unter der E-Mail-Adresse workshop@gospel-voices.de oder Telefon 09133/2625 möglich. red