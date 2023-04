Für den Klimaschutz macht sich die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach schon lange stark. Zum Beispiel finanziert sie Klimawälder im Erlanger Umland. Nun haben Vertreter der Sparkasse mit ihren Kooperationspartnern in einem Kommunalwald bei Eckental einige Bäume hitzebeständiger Arten gepflanzt.

Das Klima ändert sich – und mit ihm die Flora und Fauna. Im Jahr 2100 werde in Mittelfranken ein ähnliches Klima herrschen wie heute in Südfrankreich, prognostizieren Fachleute. Für den Wald bedeutet das: Wenn er überleben soll, dann müssen andere Baumarten gepflanzt werden – nämlich solche, die sowohl der immer stärkeren Hitze im Sommer als auch dem Frost im Winter standhalten können. Das ist die Grundidee der Klimawälder.

Beständige und empfindliche Arten

„Klimawälder für ER(H)“ ist ein gemeinsames Projekt von Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, Waldbesitzervereinigung (WBV) und Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim (AELF). Unlängst trafen sich die Kooperationspartner laut Pressemitteilung in einem Kommunalwald in Eckental, um den Startschuss der Zusammenarbeit zu geben. Es wurden dort einige Zerreichen, Edelkastanien und Atlaszedern angepflanzt. Diese Baumarten sind wegen ihrer Hitzebeständigkeit bisher vor allem im Südeuropa verbreitet.

Typische süddeutsche Nadelbaumarten wie Kiefern , Fichten oder Lärchen wird es nach Ansicht der Experten von WBV und AELF dagegen seltener geben, weil sie dem Klimawandel nicht so gut standhalten können. Weitere Klimawälder sind in Vestenbergsgreuth, Großenseebach, Herzogenaurach, Höchstadt und in Röttenbach gepflanzt worden. Im nächsten Schritt sollen auch die Erlanger Stadtwälder profitieren.

Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstands der Stadt- und Kreissparkasse, lobte bei dem Termin in Eckental die Zusammenarbeit mit WBV und AELF: „Wir sind glücklich, dass wir zusammengefunden haben.“ Die Sparkasse habe den Weltspartag (31. Oktober) zum (Um)Weltspartag erweitert, sagte von Hebel: „Die Kunden konnten wählen, ob sie lieber etwas mehr Rendite oder etwas weniger Rendite und dafür eine Umweltspende leisten wollen.“ Erfreulicherweise habe sich ein Großteil der Kundinnen und Kunden für die Spende entschieden, sagt der Vorsitzende des Sparkassenvorstandes: „Es kamen rund 50.000 Euro für die Klimawälder zusammen.“

Das Konzept des Nelderrads

Die Klimawälder sind ein wichtiger Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts, das die Stadt- und Kreissparkasse im Januar 2023 vorgestellt hatte. Die Klimawälder werden nach dem Prinzip des Nelderrades angelegt. Das Nelderrad ist nach seinem Erfinder, dem britischen Biometriker Sir John Ashworth Nelder (1924–2010), benannt. Nelder entwarf ein Konzept, bei dem auf einer Gesamtfläche von 200 Quadratmetern insgesamt 33 Bäume in Form eines Rades angepflanzt werden. Acht Bäume gehören der/den Hauptbaumart(en) an, während 25 Exemplare zu der/den Nebenbaumart(en) zählen.

Ziel ist, dass in 100 Jahren noch ein Exemplar der Hauptbaumart und zwei der Nebenbaumart leben. Im Klimawald in Eckental sind Zerreichen, Edelkastanien und Atlaszedern die Hauptbaumarten, als Nebenbaumart werden Hainbuchen gepflanzt. Insgesamt sind im Rahmen dieser Kooperation in dieser Pflanzzeit im Landkreis Erlangen-Höchstadt 15 Nelderräder entstanden. red