Herzogenaurach — Gleich hinter Herzogenaurach beginnt die fränkische Pampa. Zwischen Dondörflein und Puschendorf grasen normalerweise die Pferde friedlich um die Wette. An diesem Wochenende haben insgesamt laut Polizei rund 35.000 Techno-Fans die ländliche Idylle zwischen den großen Feldern und kleinen Weilern in Dauer-Extase versetzt. Drei Tage und drei Nächte sind die Boxen beim „ Open Beatz Festival“ praktisch rund um die Uhr gelaufen.

Das Spektakel ist schon von weitem nicht zu übersehen. Am Horizont flackern die bunten Lichter der futuristischen Hauptbühne, die an eine galaktische Alienburg aus blendenden Stroboskoplichtern erinnert. Über dem Lichtermeer dreht ein Riesenrad im Takt der pulsierenden Bässe scheinbar unbeeindruckt seine Kreise. Bum, bum, bum: Wie Feen aus dem All hüpfen Nathalie und Veronika über das glitzernde Tomorrowland. „Die Bühne ist einfach nur megagalaktisch“, freuen sich die beiden Freundinnen, die extra aus Niederbayern nach Mittelfranken gefahren sind, um beim Festival der elektronischen Tanzmusik dabei sein zu können.

Glitzer und Strasssteine gehören dazu

Kai und Lisa haben für die Anreise nicht so viele Kilometer zurücklegen müssen. „Wir kommen aus Erlangen. Das Festival ist einfach nur der Wahnsinn“, sagt Lisa und funkelt mit den Augen. Über der Stirn trägt Lisa ein Diadem aus bunten Strasssteinchen, die mit den Augen um die Wette funkeln. „Wir sind mit dem Zelt da. Langsam brauchen wir Erholung“, sagt Kai und nestelt an seinem hautengen Schlangenlederkostüm. Über der nackten Brust baumeln Goldketten im harten Rhythmus von „Harris & Ford“, die auf der Bühne für krachende Hardcore-Beats sorgen.

Am anderen Ende des Festivalgeländes im „Magical Forest“ und „Goa Garden“ geht es derweil etwas gemütlicher zu. Der Party scheint das keinen Abbruch zu tun. „Das ist ja hier das Coole, dass man zwischen den verschiedenen Bühnen und Sounds einfach je nach Lust und Laune wechseln kann“, freuen sich Lena, Kevin und Celine, die ihre geflochtenen Zöpfe zu den sphärischen Klängen gekonnt tanzen lässt.

Techno-Fans aus dem Ruhrpott

Derweil pendeln die Techno-Fans per pedes zwischen den Bühnen über die staubtrockenen Wiesen. Vor dem Eingang leuchten die Karossen in der Abendsonne. Während am Firmament der Feuerball glutrot langsam untergeht, klettert ein DJ aus Herne im Ruhrpott auf die raumschiffartige Hauptbühne. „Wir sind absolute Fans von Mausio“, freuen sich Nathalie und Veronika und werfen kurz einen kritischen Blick in die Glasscheibe des Mobiltelefons, das als Schminkspiegel auf dem Festival herhalten muss. „Wir übernachten extra im Hotel, damit wir unsere Outfits perfekt stylen können“, gesteht Veronika, und Nathalie nickt.

Das Resümee der Polizei

Manche Besucher seien schon arg benebelt, sagen die beiden Freundinnen und vermuten einfach zu viel Alkohol. „Wir können auch nüchtern Spaß haben“, sagt Nathalie ohne mit der Wimper zu zucken. Die Polizei in Herzogenaurach zieht nach dem Festival am Sonntag eine beinahe durchweg positive Bilanz. „Wir haben lediglich zwei Besucher festnehmen müssen“, sagt Reimund Mehler, Leiter der Polizeiinspektion Herzogenaurach . Ein Besucher habe die Scheiben von einem Auto zertrümmert und in der Ausnüchterungszelle übernachten müssen. Ein anderer Festivalbesucher habe im Drogenrausch versucht, Frauen sexuell zu belästigen, und ins nahe gelegene Bezirksklinikum eingeliefert werden müssen. Insgesamt hätten sich die vielen Festivalbesucher aber friedlich verhalten. Lediglich vier Vorfälle wegen Körperverletzung und zwei Diebstähle hätte die Polizei registrieren müssen. Sogar der Lautstärke-Pegel sei eingehalten worden.

Ruhestörungen wurden gemeldet

Am Wochenende hätten sich freilich trotzdem rund 30 Anrufer wegen der lauten Basstöne in der Nacht beschwert. Rund 500 Einsätze hätten die Sanitäter verzeichnet. Hauptsächlich seien die Patienten wegen dem gnadenlosen Techno-Sound, laut Mehler, einfach erschöpft gewesen. „Das Festival ist schon ein Highlight für unsere Region. Wenn man über das Gelände läuft, bekommt man wirklich eine Gänsehaut“, berichtet der Dienststellenleiter am Sonntagmittag noch immer leicht elektrisiert am Telefon. Auch mit dem Riesenrad habe es heuer keine Probleme gegeben. Beim letzten Festival vor der Corona-Zwangspause war ein Besucher aus Kolumbien aus dem Riesenrad in den Tod gestürzt. Diesmal hätten die Behörden laut Reimund Mehler darauf bestanden, dass ein Riesenrad mit geschlossenen Gondeln zum Einsatz kommt.

Die netten Niederbayerinnen haben derweil sowieso keine Augen für das Riesenrad . Der futurische Elektro-Sound von Mausio aus Herne scheint den Freundinnen zum Partymachen vollkommen zu genügen. „Wir fahren nachher schön brav mit dem Auto zurück ins Hotel“, sagen die fröhlichen Freundinnen und verschwinden mit ihren wehenden Gewändern wie die Techno-Motten im pulsierenden Disco-Licht der fränkischen Pampa.