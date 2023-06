Eine Vollsperrung der Bundesstraße B 470 im Bereich der Anschlussstelle Höchstadt-Ost wird es vom heutigen Freitag, circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, circa 6 Uhr geben. Hier beginnen Vorarbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3. Dazu muss die Unterführung der Autobahn in mehreren Schritten abgerissen und neu errichtet werden

Im ersten Arbeitsschritt wird die Fahrbahn der B 470 im Bereich des Unterführungsbauwerks für die erforderliche provisorische Verkehrsführung unter dem Bauwerk ertüchtigt. Zu diesem Zweck wird die B 470 an diesem Wochenende voll gesperrt.

Die aus Richtung Forchheim kommenden Verkehrsteilnehmer können in Fahrtrichtung Würzburg ungehindert auf die A 3 auffahren. Ebenso können die aus Richtung Höchstadt kommenden Verkehrsteilnehmer ungehindert auf die A 3 in Richtung Nürnberg auffahren.

Die Umleitungsstrecken

Verkehrsteilnehmer , die auf der B 470 aus Richtung Forchheim kommend nach Höchstadt oder in Fahrtrichtung Nürnberg auf die A 3 auffahren wollen, werden über die Umleitungsstrecke U 2 via Neuhaus und Buch nach Gremsdorf geleitet und können dort auf der B 470 in Richtung Forchheim weiterfahren bzw. über die Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Nürnberg auf die A 3 auffahren. Verkehrsteilnehmer , die aus Fahrtrichtung Nürnberg kommen und die Autobahn an der Anschlussstelle mit dem Ziel Höchstadt verlassen, werden über die parallel verlaufende U84 umgeleitet.

Verkehrsteilnehmer , die auf der B 470 aus Richtung Höchstadt kommend nach Forchheim oder in Fahrtrichtung Würzburg auf die A 3 auffahren wollen, werden ab Gremsdorf über die Umleitungsstrecke U 1 via Buch und Neuhaus in Richtung Adelsdorf geleitet und können dort wieder auf die B 470 in Richtung Forchheim bzw. über die Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Fahrtrichtung Würzburg auf die A 3 auffahren. Verkehrsteilnehmer , die aus Fahrtrichtung Würzburg kommend die Autobahn an der Anschlussstelle mit dem Ziel Forchheim verlassen, werden über die parallel verlaufende U 17 umgeleitet.

Die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle gebeten. red