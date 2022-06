Das Künstlerehepaar Brigitte und Killen McNeill wird unter dem Motto „Frankensatire trifft Frankenkrimi“ einen Leseabend bei Bücher-Schmidt in Adelsdorf gestalten. Die beiden werden nicht nur lesen, sondern auch ihre schauspielerischen und gesanglichen Qualitäten zur Schau stellen. Beide sind eigentlich Lehrer, aber schon lange sind sie künstlerisch unterwegs. Sie schreibt lustige Geschichten, die zum guten Teil in den sechziger und siebziger Jahren, er Krimis, die in Franken spielen.

Die Veranstaltung findet diesmal nicht im Buchladen statt, da es dort im Sommer immer ein bisschen zu warm wird, sondern in Bücher-Schmidts Garten als Open-Air-Event. Termin ist Freitag, 24. Juni, um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro, bei dem ein kleiner Imbiss und Getränke wieder inklusive sind. Anmeldung unter Telefon 09195-992057, E-Mail: info@buecher-schmidt.de oder WhatsApp 01575-2236636. red