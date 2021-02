Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten viele Herausforderungen für das private und berufliche Leben mit sich gebracht. Ausgangsbeschränkungen , Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit, die Arbeit in systemrelevanten Berufen oder auch Gewalterfahrungen haben dazu geführt, dass viele Menschen Mehrfachbelastungen ausgesetzt waren und sind. In der nächsten Online-Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen am Dienstag, 23. Februar, von 12 bis 13 Uhr geht es daher um das Thema " Gewalt gegen Frauen ", teilt das Landratsamt mit.

Julia Peter und Ute Freißler sind langjährige Mitarbeiterinnen des autonomen Frauenhauses Erlangen und der externen Informations- und Beratungsstelle des Frauenhauses. Sie werden während der Online-Sprechstunde unter anderem Antworten auf folgende Fragen geben: Was ist Gewalt gegen Frauen ? Und was können Frauen tun, wenn sie betroffen sind? Was ist ein autonomes Frauenhaus und kann jede gewaltbetroffene Frau mit ihren Kindern ins Frauenhaus kommen? Wie kommt eine Frau ins Frauenhaus, auch in Zeiten der Pandemie? Wo können sich Frauen informieren und beraten lassen? Welche Unterstützung können sich gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder im Frauenhaus holen?

Anmeldung per E-Mail

Das autonome Frauenhaus Erlangen ist unter der Rufnummer 09131/25872 zu erreichen. Interessierte können sich bis Donnerstag, 19. Februar, mit Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an gleichstellung@erlangen-hoechstadt.de anmelden und erhalten einen Teilnahmelink. Auch Fragen vorab per E-Mail sind willkommen. Wer im Chat anonym bleiben möchte, teilt dies bitte bei der Anmeldung mit. red