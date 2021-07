Im Laufe des Sonntags haben Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen von einem im Kapellenweg in Gremsdorf geparkten schwarzen Auto entwendet. Das Fahrzeug der Marke BMW war auf einem Pendlerparkplatz in dem Zeitraum abgestellt. Die Polizeiinspektion Höchstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Höchstadt unter Telefon 09193/63940 in Verbindung zu setzen.