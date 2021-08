Am Sonntag zwischen 13.15 und 19 Uhr ist ein weißer Seat Ibiza auf dem Parkplatz des Sportheims in Oberreichenbach beschädigt worden. Als der Fahrer zu seinem Auto kam, musste er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertüre feststellen. Vermutlich ist ein anderes Fahrzeug gegen die Türe gestoßen und hat dadurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug. Die Polizei Herzogenaurach bittet Zeugen des Unfalls oder wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann, sich unter Telefon 09132/78090 zu melden.