Auf der Staatsstraße zwischen Markt Taschendorf und Scheinfeld hat eine 20-Jährige am Dienstag gegen 16.30 Uhr bei Schneeglätte die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie rutschte in den Graben, wo sich ihr Fahrzeug überschlug. Die junge Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, am Auto entstand Totalschaden im Zeitwert von rund 3000 Euro.