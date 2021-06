Am zurückliegenden Samstag zwischen 10 und 13 Uhr wurde ein Pkw der Marke Mitsubishi auf dem Parkplatz der Aischtalhalle angefahren, wodurch ein Schaden von circa 1500 Euro entstand. Den Schaden an der hinteren Beifahrerseite stellte der Fahrzeughalter erst am Folgetag fest. Als Unfallverursacher kommt möglicherweise ein Fahrzeug mit Anhänger, ein Pritschenwagen oder ein ähnliches Fahrzeug in Betracht. Zum Unfallzeitpunkt befand sich am beschädigten Pkw ebenfalls ein Anhänger.