Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Reifen des Autos eines 52-Jährigen. Das Fahrzeug, ein grauer Kleinwagen , stand in diesem Zeitraum auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Industriestraße. Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion Herzogenaurach (Telefonnummer 09132/78090). pol