Der Rettungsdienst des Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt im Bayerischen Roten Kreuz (BRK) freut sich sehr darüber, dass alle sieben Notfallsanitäterabsolventen ihre Abschlüsse in den drei beschickten Berufsfachschulen außerordentlich erfolgreich ablegen konnten. Im Einzelnen waren dies Tergel Feldmann, Thilo Lanz, Hannes Mirsberger, Isabella Müller, Luisa Reuss, Vivian Sohn und Sabrina Wachmer.

In diesem Jahr gab es ein besonderes „Triple“: In allen drei Berufsfachschulen stellte der Kreisverband jeweils die Prüfungsbesten, in zwei Fällen sogar mit der Traumnote 1,0 beziehungsweise 1,2.

Die Auszubildenden zeigten hervorragende Leistungen. Auf der einen Seite steht das persönliche Engagement der Schüler, an den weiteren Seiten flankieren die betreuenden Praxisanleiter und Berufsfachschulen die Ausbildung. Auch die Mitarbeiter ohne expliziten Lehrauftrag haben einen Anteil an diesem Erfolg. Neben der Begleitung während der Einsätze werden in den einsatzfreien Zeiten Lehrbücher gewälzt, Fachgespräche geführt und Leitlinien diskutiert und vermittelt.

Der Kreisverband bedauert in diesem Kontext die getroffene Entscheidung der Kostenträger. Im Rettungsdienst des BRK Erlangen-Höchstadt dürfen statt bisher zwölf Auszubildende pro Jahrgang nunmehr nur noch zwei (2021) beziehungsweise drei (2022) Notfallsanitäter ausgebildet werden. Pro Jahr bewerben sich weit über 100 junge Menschen allein beim BRK Erlangen-Höchstadt für diesen Beruf. red