Drei Wochen Meer , Strand , Abenteuer – ganz ohne Eltern. Auch dieses Jahr lädt der Kreisjugendring (KJR) Erlangen-Höchstadt vom 2. bis 20. August in das Fünf-Städte-Heim in Hörnum ein und bietet allen Neun- bis 15-Jährigen eine Auszeit an. Umgeben von traumhaften Dünen gehören zahlreiche Sportplätze und sogar ein Abenteuerspielplatz zu der Unterkunft auf der Insel. In den drei Wochen geht es aber auch mal raus ins Watt, ab aufs Schiff oder einmal um Sylt herum. Wer gern dabei sein möchte, hat Glück gehabt, denn aktuell gibt es noch freie Plätze, teilt der KJR mit. Die Anmeldung ist noch bis zum 31. Mai unter www.kjr-erh.de/Jahresprogramm möglich.

Wer noch nicht ganz sicher ist, kann an einem digitalen Elternabend am Dienstag, 4. Mai, über Zoom teilnehmen. Hier wird das Team das Konzept zur Freizeit vorstellen und alle Fragen beantworten. Zur Anmeldung reicht eine E-Mail an tamara.kueller@kjr-erh.de. red