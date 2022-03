Das „Herzo-Seniorenbüro“ bietet am Montag, 14. März, um 15.30 Uhr, im Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16, pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, in einem offenen Gesprächskreis mit anderen Betroffenen, die ebenfalls ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen, in Kontakt zu kommen und Erfahrungen auszutauschen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen pflegenden Angehörigen kann bei der wichtigen, aber kräftezehrenden Aufgabe der Pflege vielfach helfen. Weitere Treffen sind einmal monatlich am 11. April und 9. Mai vorgesehen (Ort und Zeit bleiben gleich). Das „Herzo-Seniorenbüro“ möchte pflegende Angehörige in ihrer wichtigen, aber schweren Aufgabe unterstützen und ihnen auch eine kleine Auszeit zum Abschalten und Luftholen ermöglichen. red