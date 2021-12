Kürzlich fand an der Staatlichen Realschule Herzogenaurach das MINT-Treffen der Realschulen in Mittelfranken statt (MINT = Mathematik , Informatik , Naturwissenschaft, Technik). Monika Bachthaler, die Koordinatorin für Mittelfranken , überreichte an diesem Tag an Direktor Ulrich Langer und an die Zweite Konrektorin Andrea Zurawski das Logo der MINT-21-Digital-Schule in Form einer Wandtafel. Die Realschule hatte sich bereits im Jahr 2020 erfolgreich als MINT-Schule beworben.

Die Initiative MINT 21 setzt auf die Gestaltungskraft und Kreativität der Realschulen vor Ort und möchte regionale Strukturen stärken und etablieren. In acht Netzwerken entwickeln und erproben Modellschulen Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses in den MINT-Fächern. MINT-21-Koordinatoren unterstützen die Schulen in ihrem Engagement, eigene MINT-Kompetenzen aufzubauen oder MINT-Erfahrungen zu optimieren.

An diesem Fortbildungstag referierte Monika Bachthaler am Vormittag über Neuerungen und Aussichten im Bereich MINT und es fand ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den Schulen in Mittelfranken statt. Nach dem Mittagessen wurden von der Realschule Herzogenaurach „Best practice“-Beispiele gezeigt. Die Forscherklasse vom letzten Jahr präsentierte den Besuchern stolz und gekonnt ihre Versuche. Es gab unter anderem fünf große Themenbereiche (Wasser, Luft, Elektrizität, Licht und Solarenergie), die aufgrund von Distanzunterricht online behandelt wurden, sowie Stationen zu einem selbst gebastelten Magnetauto und zu einer Batterie aus Münzen.

Versuche „rund um die Orange“

Außerdem wurden viele interessante Versuche „rund um die Orange“ gezeigt. Die Besucher waren begeistert und nahmen viele Anregungen und Ideen mit nach Hause.

An der Realschule Herzogenaurach gibt es ein vielfältiges Angebot im Bereich MINT 21 digital, bei dem jeder Schüler für sich eine Nische finden kann, die ihn interessiert und in die er sich einbringen kann. red