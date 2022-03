Im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, beschädigte vermutlich im Vorbeifahren ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines in der Unteren Hauptstraße in Thurn abgestellten schwarzen VW Polo. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 09191/70900. Wer hat Verdächtiges wahrgenommen und kann Hinweise geben? red