Mit einem donnernden „Horrido – Joho!“ verabschiedete die zivil-militärische Verbindungsorganisation der Bundeswehr im Landkreis Erlangen-Höchstadt, das Kreisverbindungskommando (KVK) Erlangen-Höchstadt, in einer eigenen Veranstaltung im Foyer des Landratsamtes die Soldaten des Panzerpionierbataillons 4 aus Bogen. Sie waren im Rahmen der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt eingesetzt. Seit 1. November waren sie im Einsatz und leisteten über sechs Monate gut 118 000 Stunden für die Kontaktnachverfolgung. Insgesamt waren in dieser Zeit knapp 80 Soldaten aus der ersten und zweiten Kompanie des Bataillons im wöchentlichen Wechsel in der Amtshilfe gebunden. Als Anschlussverband übernimmt das Gebirgsjägerbataillon 233 aus Mittenwald die weitere Erfüllung des laufenden Hilfeleistungsantrags im Bereich der Kontaktnachverfolgung im Erlanger Gesundheitsamt .

Die Verabschiedung organisierten trotz pandemiebedingt knapper Vorbereitungszeit der Leiter des KVK, Oberstleutnant Frank Greif, sowie Oberstleutnant Helmut Ferstl, der aktuell die Amtshilfemaßnahme betreut. Zu den Aufgaben des KVK zählen im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit das Formulieren der Hilfeleistungsanträge der Verwaltung und deren Weiterleitung an die übergeordneten Ebenen der Bundeswehr . Bei Zusage der Amtshilfe koordiniert und betreut es den Einsatz der Soldaten .

Bei der Verabschiedung lobte Greif die Soldaten für ihre während der langen Zeit der Zusammenarbeit immer wieder bewiesene „hervorragende Haltung, die hohe Einsatzbereitschaft und die durchweg sehr gute Qualität bei der Aufgabenerfüllung“ und betonte, dass die Panzerpioniere hier zu einem „echten Aushängeschild für die Truppe “ geworden seien. Insgesamt habe man auf allen Führungsebenen ausgezeichnete Erfahrungen gemacht und hege, auch aufgrund der gewachsenen Zusammengehörigkeit, den Wunsch, auch über den Einsatz hinaus den Kontakt mit den Bogener Pionieren zu wahren.

Gesundheitsamt bedankt sich

Der Leiter des Erlanger Gesundheitsamtes , Frank Neumann, sein Stellvertreter, Sven Goddon, sowie der Betreuer des Gesundheitsamtes für die eingesetzten Soldaten , Johannes Dumhard, wohnten der Verabschiedung ebenfalls bei und bedankten sich für den außerordentlich gut verlaufenen Einsatz der Soldaten . Man werde die hervorragende Leistung der Bogener Panzerpioniere stets in guter Erinnerung behalten, so Neumann.

Zum Abschluss verteilte Oberstleutnant Greif für die Zeit nach Dienstschluss an jeden Soldaten einen Sechserpack mit ausgewählten fränkischen Biersorten aus der Region zum Probieren. Dies sollte sowohl als kleine Abschiedsanerkennung gedacht sein, aber auch als kleine Entschädigung dafür, dass die Bogener Panzerpioniere trotz ihres langen Einsatzes pandemiebedingt nur sehr wenig von Franken mit seinen vielseitigen und attraktiven Angeboten sehen und erleben konnten. „Diese Lücke“, so Oberstleutnant Greif augenzwinkernd dazu, „soll jedoch nach Möglichkeit in einem anderen Rahmen geschlossen werden.“