Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verlieh an 14 Persönlichkeiten Medaillen in Gold, Silber und Bronze für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung sowie Kommunale Dankurkunden für langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung.

In der Erlanger Heinrich-Lades-Halle wurde unter anderem der Höchstadter Bürgermeister Gerald Brehm geehrt. In der Laudatio wurde geschildert, dass Brehm 1991 in den Stadtrat Höchstadt an der Aisch gewählt wurde. Bereits ab der nächsten Wahlperiode im Jahr 1996 hatten die Bürgerinnen und Bürger ihn dann zum Ersten Bürgermeister der Stadt bestimmt. Seitdem trägt er, nun inzwischen in seiner fünften Amtszeit, Verantwortung für die Stadt. Erfolgreich hat er mit entscheidenden Impulsen die Entwicklung Höchstadts vom Unterzentrum zu einem aufstrebenden und modernen Mittelzentrum im Herzen der Metropolregion Nürnberg begleitet.

Förderung der Jugend

Die Umsetzung innovativer Ideen, immer orientiert an den Menschen, für die Höchstadt eine attraktive Einheit aus Arbeits- und Wohnort bilden soll, prägen Brehms Amtsführung. Besonderes Augenmerk legt er auf die kontinuierliche Fortsetzung der städtebaulichen Entwicklung, zu der für ihn ein wirkungsvolles Innenstadtmarketing sowie die bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauflächen und neuen Gewerbegebieten zählen. Brehm unterstützt und fördert in jeglicher Hinsicht die Jugend- und Kulturarbeit. Die in den letzten Jahren geschaffenen oder erweiterten Einrichtungen im Bereich Kultur, Freizeit und Sport haben zusammen mit dem Vorhandensein guter Kinderbetreuungsmöglichkeiten und aller allgemeinbildenden Schularten die Beliebtheit Höchstadts weiter ansteigen lassen.

Sein Herzensprojekt, die seit 2009 aufwendig restaurierte ehemalige Manz Schuhfabrik, hat sich als Fortuna Kulturfabrik zu einem äußerst beliebten kulturellen und öffentlichen Treffpunkt entwickelt, den nicht nur das Engagement von städtischer Seite, sondern auch das vieler Ehrenamtlicher mit Leben erfüllt. Überzeugende Arbeit leistet Gerald Brehm seit 1996 auch als Mitglied des Kreistags Erlangen-Höchstadt. 18 Jahre gestaltete er die Kreispolitik als Fraktionsvorsitzender mit.

Besondere Bedeutung misst er der wohnortnahen Gesundheitsfürsorge bei und setzt sich kenntnisreich für sämtliche Belange des Kreiskrankenhauses St. Anna ein.

Ebenfalls geehrt wurde der Adelsdorfer Bürgermeister Karsten Fischkal. Dieser stellt sich seit zwei Jahrzehnten verantwortungsvoll und bürgernah in den Dienst der kommunalen Selbstverwaltung. Bevor er 2008 als Erster Bürgermeister an die Spitze der Gemeinde Adelsdorf gewählt wurde, engagierte er sich bereits sechs Jahre lang überzeugend als Mitglied des Gemeinderats Adelsdorf.

Zielstrebig nach vorne

Als Erster Bürgermeister bringt Fischkal die positive Entwicklung der Gemeinde Adelsdorf seit 14 Jahren zielstrebig und zupackend voran. Von Anfang an war es sein erklärtes Ziel, die Attraktivität der aufstrebenden Gemeinde für junge Familien durch Maßnahmen wie die Schaffung von Bauland, die Bereitstellung bedarfsgerechter Kinderbetreuungseinrichtungen und das Angebot an einer guten Nahversorgung zu steigern. Auch im Bereich der regenerativen Energien initiierte Karsten Fischkal diverse Projekte, um die Gemeinde zukunftsorientiert aufzustellen. Da er der Arbeit der Vereine große Bedeutung für eine lebendige örtliche Gemeinschaft beimisst, unterstützt er die mehr als 90 Vereine nach Kräften. Und auch für die Anliegen der drei Freiwilligen Feuerwehren und des Bayerischen Roten Kreuzes im Ortsverband Adelsdorf hat er stets ein offenes Ohr.

Neben seinen zeitintensiven Aufgaben als Erster Bürgermeister setzt sich Karsten Fischkal seit 14 Jahren auch als Mitglied des Kreistags Erlangen-Höchstadt kompetent für die Region ein und gestaltet seit 2020 die Kreispolitik als Fraktionsvorsitzender in verantwortlicher Weise mit. red