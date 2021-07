Das Büro des Forstreviers Erlangen, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth, ist nach Herzogenaurach umgezogen – passenderweise in die Waldstraße 2. Mit dem Dienstsitz ändert sich auch der Name: Es entsteht das Forstrevier Herzogenaurach .

Revierleiterin Heike Grumann und auch die bisherigen Reviergrenzen bleiben erhalten (Erlangen, Baiersdorf, Bubenreuth, Buckenhof, Herzogenaurach , Aurachtal, Oberreichenbach, Marloffstein, Möhrendorf, Spardorf und Uttenreuth). Ebenfalls die Aufgaben: So berät die Försterin kostenlos Waldbesitzer bei allen Fragen rund um den Wald, hilft bei der Stellung von Zuschussanträgen für Waldumbau und -pflege, kümmert sich um die Aus- und Fortbildung von Waldbesitzern, bietet Waldführungen vor allem für Schulklassen an, hat Borkenkäfer & Co. im Blick und betreut viele Körperschaftswälder.

Herausforderung Klimawandel

„Ich freue mich, den Waldbesitzern weiterhin wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen und mit ihnen gemeinsam die großen Herausforderungen des Klimawandels anzugehen“, sagt Grumann.

Zu erreichen ist das neu benannte Forstrevier Herzogenaurach jetzt unter der neuen Telefonnummer 0911/99715-2051, wie gehabt mobil unter Rufnummer 0160/8822186 oder per E-Mail an heike.grumann@aelf-fu.bayern.de. red