Das Jahr 2022 war für die Jugendkapelle Aurachtal fast wieder ein normales Jahr: War der Anfang noch von Corona-Einschränkungen geprägt, kam dann aber Stück für Stück wieder Normalität zurück, also die Möglichkeit, live zu proben. Ganz spontan sei dann gleich die Anfrage zur Mitwirkung bei einem Benefiz-Konzert am 9. April für die Ukraine in der Klosterkirche gekommen: Das war dann sowohl für das Publikum als auch für die mitwirkenden Musiker und Sänger ein ganz emotionales und bewegendes Konzert.

Dazu kamen auch Stück für Stück wieder Anfragen zu Auftritten, zu altbekannten − wie der Bergkirchweih in Erlangen, der Fronleichnamsprozession, dem Klosterfest in Münchaurach − oder neuen Gelegenheiten wie dem Kerwa-Frühschoppen in Oberreichenbach. Es sei dabei gelegentlich nicht ganz einfach gewesen, die teilweise noch vorhandene „Corona-Lethargie“ zu vertreiben.

Daraus ist dann auch die Idee entstanden, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Orchester aus Großenseebach zu machen. Gemeinsame Proben, ein großes und in allen Registern gut besetztes Orchester, damit es wieder mal so richtig „rummst“, wenn fast 60 Musikerinnen und Musiker gemeinsam spielen.

Aus diesem Projekt ist dann das Open-Air-Konzert an einem wunderschönen Sommerabend im Juli in Oberreichenbach und zum anderen zwei Konzerte in Großenseebach anlässlich des Großenseebacher Herbstes im November entstanden.

Die Nachwuchsgewinnung nach Corona habe sich nach Auskunft der Jugendkapelle allerdings nicht ganz einfach gestaltet. Das Erlernen eines Instrumentes sei eben auch mit regelmäßigem Üben verbunden. Viele Eltern scheuten zudem, sich vertraglich auf ein Schuljahr zu binden. Dennoch konnte im Jahr 2022 in Münchaurach eine Bläserklasse gebildet werden.

„Bleiben Sie dieser, das gesellschaftliche und soziale Miteinander fördernden Gemeinschaft treu, und unterstützen Sie uns durch Ihren Besuch unserer Veranstaltungen zum Zeichen des Interesses an unserer Arbeit. Motivieren Sie Ihre Kinder, dabei zu bleiben, auch wenn es manchmal schwierig wird, und finden Sie Freude und Entspannung in der Musik“, wird im Bericht des Vorstandes betont.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Der Vorstand setzt sich aus Michaela Stumptner, Gaby Lorenz und Martina Schleifer zusammen. Die Schriftführung liegt in Händen von Katrin Ruppert und Elmar Metz, die Kasse führen Ingrid Brendel und Anja Kreß. Beisitzer sind Jutta Schnabl, Susanne Wagner, Sabrina Hofmann und Ines Geyer. Die Kassenprüfung übernehmen Tanja Lampel und Harald Kreß.

Geehrt wurden zahlreiche Mitglieder. 30 Jahre aktiv: Erwin Köppendörfer; 20 Jahre aktiv: Lukas Geuder, Tim Habermann, Simone Kunz, Leonie Hußnätter; 15 Jahre aktiv: Marc Stumptner, Nils Schnappauf; zehn Jahre aktiv: Jasin Hopf, Anita Geuder, Lena Schnabl; 15 Jahre Ausbilderin: Martina Thomann; 15 Jahre Vorstand: Jutta Schnabl, Michaela Stumptner, Elmar Metz; 25 Jahre Fördermitgliedschaft: Rosemarie Baumüller, Nicole Hornung, Rita Schnitzer, Lucia Zimmermann, Frank Schnabl; Leistungsabzeichen D1: Lukas Kreß, D2: Christina Grumann. Richard Sänger