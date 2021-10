Weil die Aurach-Promenade, also die Neugestaltung des nördlichen Aurachufers, gut gelungen ist und von der Bevölkerung angenommen wird, so beschreibt es die SPD-Stadtratsfraktion, sollte nun der nächste Schritt folgen. Jetzt soll geprüft werden, ob nicht auch das südliche Ufer neu gestaltet werden kann, und zwar zwischen dem Kuwesteg und der Steinernen Brücke (Foto). Das würde zum einen die Lebensqualität erhöhen und zu einer stärken Frequenz des Stadtzentrums beitragen, schreibt die Fraktionsspitze in einem Antrag an Bürgermeister German Hacker . Und zum anderen habe man die Hoffnung, dass die Parkmöglichkeiten südlich der Aurach besser angenommen würden. Foto: Bernhard Panzer (Archiv)