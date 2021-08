Am kommenden Sonntagnachmittag um 15 Uhr lädt die Hofhaus GmbH zusammen mit dem Fränkischen Theatersommer in den Adelsdorfer Schlossgarten ein. „Augustine will tanzen“ heißt das Theaterstück für Jung und Alt.

Augustine, die Clownin, steckt immer voller Ideen. Es kribbelt bis in die Finger- und Fußspitzen, denn ihre lustigen Einfälle wollen Beine kriegen und die Welt ein bisschen bunter machen. Ihr Chef allerdings ist ziemlich streng, vornehm und allzu vernünftig. Er findet, dass Augustine zu wild und zu zappelig ist. Augustine dagegen meint, dass er ein alter Besserwisser sei. Immer hat er was auszusetzen an dem, was sie gerade ausheckt und erfindet. Und wenn er an einem seiner Instrumente probt und Ruhe haben will, hat sie immer nur eines im Sinn – sie will tanzen. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.hofhaus-adelsdorf.de/Theatersommer. jb