Die Vorliebe, Freiluftveranstaltungen geschlossenen Räumen vorzuziehen, zeigte sich einmal mehr am Palmsonntag. Zur Eröffnung der heiligen Woche der Christenheit kamen einige Hundert Menschen zur Höchstadter Lourdesgrotte. Die Bürgermeister, Ehrenbürger und einige Stadträte nahmen neben vielen anderen ebenso teil wie die Erstkommunionkinder und deren Familien.

„Blutspur durch die Jahrhunderte“

Im feierlichen Gottesdienst hob Stadtpfarrer Kilian Kemmer hervor, dass das unschuldige und grausame Leiden des Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren ständige Wiederholung finde in der Blutspur, die quer durch die Jahrhunderte gezogen wurde. Doch auch die Hoffnung, die vom Gekreuzigten für alle Zeiten ausging, gehöre zur ganzen Wahrheit einer stets fragwürdigen Geschichte. „Diese Hoffnung, dass am Ende Ostern steht und Leid überwindet, lässt Menschen leben – auch in der Ukraine“, so Kilian Kemmer .

Stadtkapelle spielte

Diakon Georg Paszek, Pfarrvikar James, Renate Kaspar und Silvia Lohmann trugen die Passionslesungen vor. Die Stadtkapelle Höchstadt umrahmte die Festmesse unter der Leitung von Georg Römer. Nach der Segnung der Palmzweige bewegte sich ein langer Zug zur Kirche, um das geschmückte Kreuz vor dem Altar aufzurichten.

Wolfgang Först begleitete das Ritual mit festlichem Orgelspiel. Gerhard Wirkner die Schulschwestern Annette, Aloysia und Esther sowie die Grottenbaugruppe sowie der Pfarrgemeinderat von St. Georg sorgten für einen reibungslosen Ablauf des feierlichen Freiluftgottesdienstes.

In Sterpersdorf feierte Pater Wolfgang Schumacher die Liturgie des Palmsonntages am Dorfkreuz.

In Gremsdorf beging die St. Ägidiuspfarrei die Palmsonntagsfeier bereits am Vorabend mit Kilian Kemmer .

Den gemeinsamen Bußgottesdienst aller Pfarreien gestaltete Pastoralreferentin Monika Urbasik. Auch die kommenden Feiertage Gründonnerstag, der Karfreitag und der Karsamstag werden in Höchstadt wieder unter freiem Himmel im Schlosshof gefeiert. red